Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вдохновение, техника, мозги и дерзость». Шнякин оценил игру Глушенкова

«Вдохновение, техника, мозги и дерзость». Шнякин оценил игру Глушенкова
Комментарии

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, которого накануне признали лучшим футболистом Мир РПЛ по итогам сентября.

«Инфошум имени Глушенкова уводит нас всех и, возможно, его самого от того футбола, который Максим умеет показывать. Но в матчах против «Краснодара» и «Оренбурга» были вдохновение, техника, включённые мозги, умное движение. И фирменная дерзость в решениях. Безусловно, до и после этих проблесков гениальности были матчи против «Балтики» и «Акрона», в которых Глушенков и «Зенит» не впечатлили. Остаётся надеяться, что Максим обретёт стабильность сезона-2023/2024 – вся лига от этого станет зрелищнее», — цитирует Шнякина сайт РПЛ.

Материалы по теме
«Зенит» — снова главный претендент на чемпионство. И это заслуга не только Глушенкова
«Зенит» — снова главный претендент на чемпионство. И это заслуга не только Глушенкова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android