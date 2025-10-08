«Вдохновение, техника, мозги и дерзость». Шнякин оценил игру Глушенкова

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, которого накануне признали лучшим футболистом Мир РПЛ по итогам сентября.

«Инфошум имени Глушенкова уводит нас всех и, возможно, его самого от того футбола, который Максим умеет показывать. Но в матчах против «Краснодара» и «Оренбурга» были вдохновение, техника, включённые мозги, умное движение. И фирменная дерзость в решениях. Безусловно, до и после этих проблесков гениальности были матчи против «Балтики» и «Акрона», в которых Глушенков и «Зенит» не впечатлили. Остаётся надеяться, что Максим обретёт стабильность сезона-2023/2024 – вся лига от этого станет зрелищнее», — цитирует Шнякина сайт РПЛ.