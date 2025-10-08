Скидки
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Главная Футбол Новости

«Мама тоже себе сделает». Игрок «Краснодара» Пальцев объяснил значение татуировки на шее

Центральный защитник «Краснодара» и сборной России Валентин Пальцев объяснил значение своей татуировки в виде бриллианта на шее.

— Вопрос про татуировку на шее. Считаешь себя бриллиантом в футболе?
— Нет, это мы с сестрой сделали парные татуировки, там написано: «Мама». Мама пока не хочет её делать. Но всё впереди. Да она сделает, уверен, — приводит слова Пальцева пресс-служба «Краснодара».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России, «Краснодар» (23).

