«Мама тоже себе сделает». Игрок «Краснодара» Пальцев объяснил значение татуировки на шее

Центральный защитник «Краснодара» и сборной России Валентин Пальцев объяснил значение своей татуировки в виде бриллианта на шее.

— Вопрос про татуировку на шее. Считаешь себя бриллиантом в футболе?

— Нет, это мы с сестрой сделали парные татуировки, там написано: «Мама». Мама пока не хочет её делать. Но всё впереди. Да она сделает, уверен, — приводит слова Пальцева пресс-служба «Краснодара».

