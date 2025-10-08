CIES: «Зенит» — 63-й по стоимости игроков футбольный клуб в мире

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг 100 футбольных клубов мира по трансферной стоимости игроков, санкт-петербургский «Зенита» занял 63-е место — самое высокое среди команд Мир Российской Премьер-Лиги. По данным источника, общая стоимость футболистов сине-бело-голубых составляет € 225 млн.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России, «Краснодара» (23). «Зенит» — четвёртый (20).

В матче 12-го тура РПЛ «Зенит» сыграет с «Сочи» на выезде.