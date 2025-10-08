Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

CIES: «Зенит» — 63-й по стоимости игроков футбольный клуб в мире

CIES: «Зенит» — 63-й по стоимости игроков футбольный клуб в мире
Комментарии

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг 100 футбольных клубов мира по трансферной стоимости игроков, санкт-петербургский «Зенита» занял 63-е место — самое высокое среди команд Мир Российской Премьер-Лиги. По данным источника, общая стоимость футболистов сине-бело-голубых составляет € 225 млн.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России, «Краснодара» (23). «Зенит» — четвёртый (20).

В матче 12-го тура РПЛ «Зенит» сыграет с «Сочи» на выезде.

Материалы по теме
Фернанду Мейра заявил, что «Зенит» мог бы выиграть Лигу чемпионов прямо сейчас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android