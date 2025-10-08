Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У защитника «Реала» Хёйсена диагностировано повреждение мышцы ноги

У защитника «Реала» Хёйсена диагностировано повреждение мышцы ноги
Комментарии

20-летний защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен прошёл медицинское обследование после травмы, полученной в расположении сборной Испании. По результатам обследования у него диагностировано повреждение камбаловидной мышцы левой ноги, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Таким образом, футболист не сможет сыграть за национальную команду в октябрьских матчах. 11 октября сборная Испании примет Грузию в рамках третьего тура отборочного турнира чемпионата мира – 2026. 14-го числа подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся дома с Болгарией.

В текущем сезоне Хёйсен принял участие в девяти играх во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Защитник «Реала» Хёйсен попросил прощения у болельщиков после матча с «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android