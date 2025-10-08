Сенников — о Станковиче: если у «Спартака» будет ещё два-три поражения, терпения не хватит

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников высказался о положении Деяна Станковича в московском «Спартаке». По мнению Сенникова, если красно-белые в ближайшем будущем проиграют два-три матча, то руководство клуба может уволить сербского специалиста с должности главного тренера.

«Я считаю, Станковичу нужно дать доработать в «Спартаке» до зимы, ведь впереди две паузы на матчи сборных, поэтому времени осталось не так много. В клубе произошла смена руководства — новые руководители во всём разберутся. Конечно, если у «Спартака» будет ещё два-три поражения, терпения ни у кого не хватит», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.