«Зенит», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА — в топ-100 клубов мира по стоимости футболистов

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг 100 футбольных клубов мира по трансферной стоимости игроков, куда попали четыре клуба Мир РПЛ. Так, «Зенит» занял 63-е место с общей стоимостью игроков в € 225 млн, ЦСКА — 80-й (€ 169 млн), «Локомотив» — 98-й (€ 136 млн) и «Динамо» — 99-е (€ 134 млн).
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23).
Санкт-петербургский «Зенит» — четвёртый (20), а московское «Динамо» — восьмое (15).