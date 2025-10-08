Дмитрий Булыкин назвал ерундой идею о запрете на легионеров в Кубке России

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на идею о запрете на легионеров в Фонбет Кубке России. Ранее министр спорта РФ заявил, что это интересная перспектива, которая «будет проработана».

«С Кубком России сделали неправильную вещь, когда команды не вылетают, вверху — РПЛ, внизу — регионы. Честно говоря, придумали какую-то ерунду. Нужно смотреть на мировую практику, как всё проходит там. Если в Кубке России хотят платить деньги за участие, пусть платят тем, кто добивается результата, а не тем, кто участвует там вторым составом.

Думаю, участие только российских футболистов в Кубке России — тоже ерундовая затея. Не обращал бы на это внимания. К сожалению, нефутбольные люди высказывают идеи, которые не подходят нашему футболу. Но журналисты и общественность начинают их мусолить», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.