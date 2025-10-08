Вахби Хазри ответил на критику своего избыточного веса

Бывший игрок «Монпелье», «Ренна» и сборной Туниса Вахби Хазри ответил на критику, высказанную ему по поводу лишнего веса.

«За свою карьеру мне посчастливилось играть в среднем по 30 матчей за сезон. Если бы у меня был лишний вес, не играл бы в этих матчах», — приводит слова футболиста Canal +.

34-летний футболист является свободным агентом, находясь без клуба с момента ухода из «Монпелье», вылетевшего во французскую Лигу 2 по итогам прошлого сезона. Вахби Хазри выступал за сборную Туниса с 2013 по 2022 год (25 голов в 74 матчах) и провёл свой лучший сезон-2018/2019 в «Сент-Этьене», в котором забил 14 голов во всех турнирах за 35 встреч.