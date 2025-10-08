Скидки
Владимир Быстров раскрыл, что нужно «Динамо», чтобы бороться за чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров раскрыл, что нужно московскому «Динамо», чтобы бороться за чемпионство в Мир РПЛ. После 11 туров чемпионата России этого сезона бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице.

«Уже четыре-пять лет говорю — «Динамо» нужен вратарь, чтобы бороться за чемпионство. У них до этого был Шунин — легенда, который сыграл матчей больше Яшина. Но это не чемпионский вратарь. Лещук уже себя проявил, любая игра — они свою трёшку всегда заглатывают. Не говорю, что Лунёв — плохой вратарь, но у него то не туда мяч свалился, тут не поймал, здесь не зафиксировал — и пятёрку свою тоже получил.

В футболе это всегда наказывается, в таких ровных матчах, когда весы должны качнуться в чью-то пользу, заработал угловой ненужный — 4:3, 5:3, и матч с «Локомотивом» проигран. Под стиль игры Карпина вообще ни одного вратаря не найти у нас. Для меня хороший и надёжный вратарь — это Акинфеев», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».

