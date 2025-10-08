Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Насколько надо быть слабым тренером?» Быстров — о тактике «Спартака» на матч с ЦСКА

«Насколько надо быть слабым тренером?» Быстров — о тактике «Спартака» на матч с ЦСКА
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал тактику красно-белых на матч 11-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Насколько надо быть слабым тренером, чтобы под быстрый фланг ЦСКА ставить центрального защитника Литвинова? Вы под скоростного футболиста ставите медленного. Он играет за счёт позиции, а не скорости, во фланг играть не умеет.

И тренерский штаб это не скрывает, сказали, что они так и хотели. То есть они вышли сдерживать ЦСКА, а не играть первым номером. Свесили лапки, команда это почувствовала, хотя потом матч показал, что были готовы биться с первых секунд на равных», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».

Материалы по теме
Владимир Быстров раскрыл, что нужно «Динамо», чтобы бороться за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android