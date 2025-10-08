«Насколько надо быть слабым тренером?» Быстров — о тактике «Спартака» на матч с ЦСКА
Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал тактику красно-белых на матч 11-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (2:3).
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Насколько надо быть слабым тренером, чтобы под быстрый фланг ЦСКА ставить центрального защитника Литвинова? Вы под скоростного футболиста ставите медленного. Он играет за счёт позиции, а не скорости, во фланг играть не умеет.
И тренерский штаб это не скрывает, сказали, что они так и хотели. То есть они вышли сдерживать ЦСКА, а не играть первым номером. Свесили лапки, команда это почувствовала, хотя потом матч показал, что были готовы биться с первых секунд на равных», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».
Комментарии
