«Насколько надо быть слабым тренером?» Быстров — о тактике «Спартака» на матч с ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал тактику красно-белых на матч 11-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (2:3).

«Насколько надо быть слабым тренером, чтобы под быстрый фланг ЦСКА ставить центрального защитника Литвинова? Вы под скоростного футболиста ставите медленного. Он играет за счёт позиции, а не скорости, во фланг играть не умеет.

И тренерский штаб это не скрывает, сказали, что они так и хотели. То есть они вышли сдерживать ЦСКА, а не играть первым номером. Свесили лапки, команда это почувствовала, хотя потом матч показал, что были готовы биться с первых секунд на равных», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».