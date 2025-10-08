Скидки
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Терпеть такую хрень ещё дороже». Быстров — о неустойке «Спартака» для Станковича

«Терпеть такую хрень ещё дороже». Быстров — о неустойке «Спартака» для Станковича
Комментарии

Российский экс-футболист Владимир Быстров считает, что «Спартаку» стоит уволить главного тренера Деяна Станковича, несмотря на обязательство платить неустойку.

«Что вы все волнуетесь за неустойку для Станковича? Это € 3 млн — максимум, как сэкономить на одном трансфере. Для клубов терпеть такую хрень ещё дороже, тем более для топ-клубов. Команда хочет играть, она ещё жива, но тренер ей мешает. Его уже убрали на крышу стадиона, пожалуйста, сиди там и не мешайся, но он всё равно всех достаёт. Даже боюсь представить, что мы увидим в следующем матче. Возможно, “Спартак” вдесятером или вдевятером выйдет», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

