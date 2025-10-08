Скидки
Владимир Быстров заявил, что «Зенит» перестали бояться из-за Александра Соболева

Владимир Быстров заявил, что «Зенит» перестали бояться из-за Александра Соболева
Комментарии

Российский экс-футболист Владимир Быстров высказал мнение, что «Зенит» перестали бояться в рамках Мир Российской Премьер-Лиги из-за того, что у команды нет забивного нападающего. Эксперт в очередной раз подверг критике Александра Соболева.

«Зенит» перестали бояться. А что их бояться, когда они приезжают без нападающего? Дзюбу боялись. Он мог и головой продавить, и скинуть. Нападающий должен забивать. Да, в отведённые Соболеву минуты он один раз ударит по воротам… Даже после голов других игроков команда радуется без Соболева, а с ним не хочет, в этом тоже что-то не то», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

