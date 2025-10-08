Скидки
20:15 Мск
Чернышов: сборная Ирана — один из самых сильных соперников для России после отстранения

Экс-футболист московских «Динамо» и «Спартака» Андрей Чернышов оценил уровень сборной Ирана, с которой национальная команда России проведёт товарищеский матч 10 октября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Ирана — достаточно крепкая команда, один из лидеров азиатского региона и постоянный участник чемпионата мира. У их национальной команды достаточно много интересных футболистов, которые играют не только в сильных азиатских клубах, но и в европейских. Это интересный и хороший соперник для сборной России. Наверное, один из самых сильных соперников для нас после отстранения», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

