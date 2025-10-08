Скидки
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
В ЦСКА рассказали, каким должен быть идеальный лимит на легионеров

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, каким должен быть идеальный лимит на легионеров в российском футболе. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовывать со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Знаем, что уже неоднократно использовались различные формулы лимита, и не всегда это приводило к искомому результату. Идеальный лимит? Должен быть комплекс мер, в том числе экономических, направленных на защиту интересов российских футболистов, а не только количественное ограничение», — приводит слова Бабаева Sport24.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 11 проведённых встреч.

