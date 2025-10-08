Владимир Быстров: мне противно смотреть на Соболева, «Зенит» так доиграется

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева. В нынешнем сезоне форвард забил пять голов в 14 матчах во всех турнирах.

«Влияет ли фактор паспорта на попадание Соболева в состав? Да лучше на Шилова буду смотреть с паспортом или без паспорта, чем на такого Соболева. Мне смотреть на Соболева противно. Человек ходит пешком.

Его начали критиковать, он начал стараться, цепляться, но этого мало. «Зенит» так доиграется, что больше не сможет бороться за чемпионство», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».