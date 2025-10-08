Скидки
Камбьяги — о вызове в сборную Италии: это исполнение мечты, отправная точка

Комментарии

24-летний нападающий «Болоньи» Николо Камбьяги высказался о своём первом вызове в состав национальной команды Италии.

«Быть здесь — большая гордость. Это исполнение мечты, но также и отправная точка, ведь это мой первый вызов. Постараюсь получить от этого как можно больше удовольствия. Прошлый сезон был отмечен серьёзной травмой, однако хорошо восстановился с февраля-марта. Сосредоточился на восстановлении и чувствовал поддержку команды», — приводит слова футболиста TUTTOmercatoWEB.

В нынешнем сезоне Серии А Камбьяги провёл шесть матчей в составе «Болоньи», в которых забил один мяч и отметился двумя результативными передачами.

