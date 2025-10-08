Бывший защитник «Зенита», а ныне футбольный агент Фернанду Мейра считает, что сине-бело-голубые являются сильнейшей командой в Мир Российской Премьер-Лиге. Действующий победитель РПЛ — «Краснодар».

— В то время, когда вы играли в РПЛ, какая команда была самой сильной?

— «Зенит». И так остаётся до сих пор, — приводит слова Мейры «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России, «Краснодар» (23). «Зенит» — четвёртый (20).