Андрей Чернышов: никого не устраивает ни игра, ни результаты «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался об игре красно-белых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Что касается Станковича, будущее тренера зависит от результатов и игры. Все мы видим, что игра «Спартака» нестабильна — прошлая весна была провалена. Команда входила во вторую часть чемпионата с большим потенциалом и возможностью выиграть чемпионат, но даже не попала в призёры. А сейчас «Спартак» находится на шестом месте. Думаю, никого не устраивает ни игра, ни результаты команды. Но решать по будущему Станковича руководству. Мы же не знаем всех нюансов и не знаем, какова сумма неустойки. Может, руководству клуба проще дождаться окончания сезона, чтобы расторгнуть с ним контракт, если он не выполнит определённую задачу?» — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, на данный момент первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. «Спартак» располагается на шестой строчке с 18 очками.