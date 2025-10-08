Быстров — о голе Воробьёва «Динамо»: был бы там Соболев — я бы его догнал

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал гол российского нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (5:3).

«Догнал бы я Воробьёва когда он убегал от центральных защитников «Динамо» со своей половины поля? Если бы там был Соболев — догнал», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».

На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 23 очка. «Динамо» находится на восьмом месте с 15 очками. В следующем туре «Локомотив» 18 октября дома сыграет с ЦСКА.