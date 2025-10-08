Скидки
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Главная Футбол Новости

Быстров — о голе Воробьёва «Динамо»: был бы там Соболев — я бы его догнал

Комментарии

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал гол российского нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (5:3).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Догнал бы я Воробьёва когда он убегал от центральных защитников «Динамо» со своей половины поля? Если бы там был Соболев — догнал», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».

На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 23 очка. «Динамо» находится на восьмом месте с 15 очками. В следующем туре «Локомотив» 18 октября дома сыграет с ЦСКА.

