Агент Луиса Чавеса рассказал о сроках возвращения футболиста «Динамо»

Агент Луиса Чавеса рассказал о сроках возвращения футболиста «Динамо»
Комментарии

Агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса, высказался о сроках возвращения игрока после травмы. Напомним, 30 июня 2025 года мексиканец перенёс операцию после повреждения крестообразной связки правого колена, которое он получил на тренировке национальной сборной.

«Восстановление Луиса Чавеса идёт очень хорошо. Надеюсь, что он снова сможет играть в апреле», — сказал Курти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Мексиканец выступает в составе «Динамо» с лета 2023 года. В минувшем сезоне Чавес принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

