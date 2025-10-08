Защитник ЦСКА Лукин: Челестини — настоящий друг для нас, подсказку он всегда даст

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Фабио Челестини.

«Когда мы не знали, кто будет главным, когда его только назначили, были переживания за игру и структуру. Не знали, какой он человек. Но после сборов, когда мы поняли, какой он, в какой футбол мы будем играть, всем это очень понравилось. Вдохновились его идеей. Делаем одно общее дело и идём на первом месте.

Работа с иностранными тренерами — это очень интересно, потому что это абсолютно другой подход. Если взять россиян и европейцев, абсолютно всё по‑разному. Тренировочный процесс, разговоры обо всём — это удивляет. Мы к этому не привыкли, а для иностранцев обычное дело. Ты всё время в контакте с тренером, это помогает, готов за него умирать. Он не как тренер уже, а как друг, с которым хочешь поделиться. Фабио — настоящий друг для нас. Грань мы не переходим. Но поддержку и подсказку он всегда даст, всегда поможет. Мы ему очень благодарны за это», — рассказал Лукин в эфире «Матч ТВ».