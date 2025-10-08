Шнякин назвал вариант нового вратаря для «Динамо»

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин предположил, какой игрок подошёл бы на позицию голкипера в московское «Динамо».

«Готовый вариант на позицию вратаря в «Динамо» — Бориско из «Балтики». В прошлом сезоне он был лучшим вратарём в Первой лиге. Сейчас он тоже один лучших вратарей, хотя то, что он мало пропустил, не только его заслуга, но и стиля команды. Бориско уверенно смотрится и не допускает грубых ошибок», — сказал Шнякин в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги Максим Бориско пропустил шесть голов в 11 матчах. В шести встречах вратарь калининградцев сыграл «на ноль». В ворота голкипера «Динамо» Андрея Лунёва в восьми играх забили 13 мячей.