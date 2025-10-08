Защитник «Реала» Милитао заявил, что думал о завершении карьеры после двух серьёзных травм

Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао признался, что рассматривал возможность завершить карьеру из-за тяжёлых травм.

«После второй травмы в голове прошло много мыслей. Я думал о завершении карьеры, потому что это непросто, но с поддержкой жены, дочери и партнёров по команде я здесь и готов играть.

Это были тяжёлые два года с двумя очень сложными травмами. С второй травмой справляешься иначе, потому что уже знаешь процесс. Это непросто. Нужно быть очень близким с семьёй, с Богом… Привычная рутина исчезает: тренировки, личная жизнь. Вдруг ты дома, зависишь от помощи других. Слава богу, я восстановился и вернулся на высший уровень», — приводит слова Милитао Marca.

Напомним, 12 августа 2023 года защитник порвал крестообразную связку левого колена в матче с «Атлетиком». В ноябре 2024 года он получил полный разрыв передней крестообразной связки правого колена с повреждением обоих менисков. Тогда Милитао пропустил почти на два сезона.