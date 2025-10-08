Владимир Габулов: ЦСКА после смены тренера не только не рассыпался, а стал лучше

Бывший российский вратарь Владимир Габулов оценил игру ЦСКА под руководством Фабио Челестини, который возглавил армейцев прошлым летом. На данный момент красно-синие с 24 очками возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ.

«Позитивный фактор, что ЦСКА — лидер чемпионата. Видно, что команда растёт и развивается, а в составе много молодых футболистов. Тренерский штаб армейцев проделывает огромную работу, которая приносит хорошие промежуточные результаты. Хочется пожелать ЦСКА такой же стабильности и большей прочности, чтобы клуб в этом сезоне мог не только побороться, но и стать чемпионом.

ЦСКА после смены тренера не только не рассыпался, а стал только лучше. Видно, что менеджмент клуба вдумчиво подошёл к выбору нового главного тренера. Хоть он и был совсем неизвестен для российского футбола, но, видимо, при выборе тренера ЦСКА провёл глубокий анализ и угадал с назначением. Хотя, откровенно говоря, изначально Челестини казался сомнительной кандидатурой, потому что информации о нём не было. Но сейчас видно, что тренер сразу совладал с управлением команды, нашёл подход к коллективу, и коллектив принял его подход», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.