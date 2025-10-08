Защитник ЦСКА Лукин: хочу провести качественные матчи за сборную России и забить гол

Защитник ЦСКА и сборной России Матвей Лукин поделился ожиданиями от предстоящих контрольных матчей российской национальной команды с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).

«Когда меня в первый раз вызвали в сборную, мне позвонили все друзья, знакомые, родители. Поздравили. Сам хотел всем рассказать. Для меня это была суперновость. Это было очень важно, как и сейчас. Но сейчас поздравлений уже меньше.

Для молодёжи это огромное удовольствие. Мы давно знаем друг друга, очень хорошо общаемся. Это всегда приятно, что мы на одной волне.

Иран — это очень хорошая сборная, играть с ней будет очень интересно. Мы их разбираем. Там есть игроки, которых мы знаем. Если сыграем в тот футбол, в который должны, то обязаны побеждать.

Очень хочется победить в двух матчах, показать качественный футбол, чтобы мы навязывали свою игру, чтобы соперник подстраивался под нас. Хотел бы провести качественные матчи и забить гол. Это очень сложно. Но если этого очень хотеть, думаю, что это может случиться», — сказал Лукин в эфире «Матч ТВ».