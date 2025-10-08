Сенников: «Зенит» — несыгранная команда, каждый игрок пытается создать что-то в одиночку

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников заявил, что «Зенит» на данный момент несыгранная команда и отметил, что футболисты стали больше играть индивидуально.

«Зенит» играет с позиции силы, но в некоторых линиях команде не хватает скорости. На мой взгляд, «Зенит» может включить скорость, как это было в матче с «Оренбургом». Но почему-то в других играх этого не даёт сделать соперник или же футболисты питерцев думают, что выиграют с позиции силы, за счёт опыта. Однако это не получается. «Зенит» сейчас — несыгранная команда. Футболисты команды больше берут на себя и играют индивидуально, хотя раньше было больше командной игры. Поэтому многое и получалось. Сейчас каждый игрок пытается создать что-то в одиночку», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.