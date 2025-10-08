Бывший тренер «Рубина» Хави Грасия вернулся в «Уотфорд»

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия возглавил английский «Уотфорд». Об этом сообщается на официальном сайте «шершней».

«Мы рады вновь видеть Хави в нашем клубе. Его целеустремлённость, лидерские качества и чёткое понимание стратегии поможет нам добиться стабильности, единения, а также набрать обороты. Мы [руководство] уверены, что многие болельщики хотели, чтобы он не ушёл из клуба в 2019 году. Верим, что с таким молодым и качественным составом опыт и качества Хави — это именно то, что нам нужно», — приводит слова председателя совета директоров и генерального директора клуба Скотта Даксбери официальный сайт «Уотфорда».

На данный момент «Уотфорд» с 12 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.