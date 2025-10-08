Хавьер Тебас отреагировал на критику матчей Ла Лиги в США

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на критику матчей испанской Примеры в США от еврокомиссара по культуре, спорту и молодежной политике Гленна Микаллефа.

На этой неделе УЕФА в качестве исключения разрешил провести по матчу Ла Лиги и Серии А за пределами Испании и Италии. Таким образом, «Вильярреал» и «Барселона» смогут сыграть в США, а «Милан» и «Комо» – в Австралии.

«УЕФА одобрил проведение матча в Майами. Болельщики «Вильярреала» поддерживают инициативу: «Это возможность». Но еврокомиссар по спорту Гленн Микаллеф и некоторые, называющие себя голосом болельщиков, снова протестуют. Любопытно, они говорят от имени всех… Кроме тех, кто действительно хочет этого», – написал Тебас в социальной сети Х.