Мадридский «Реал» может изменить название стадиона «Сантьяго Бернабеу»

В мадридском «Реале» рассматривают изменение названия стадиона команды «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, наименование спортивной арены могут сократить до «Бернабеу», тем самым убрав имя легендарного футболиста, тренера и президента испанской команды Сантьяго Бернабеу. Такой ход поможет легче запоминать название стадиона, что приведёт к расширению фанатской базы и финансовому развитию бренда. Однако часть членов клуба и болельщиков отвергает такое сокращение.

Напомним, в 2019 году началась реконструкция арены «сливочных», на которую было потрачено более € 1,3 млрд. Обновлённый стадион вмещает 85 454 зрителей.