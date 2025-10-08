Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Реал» может изменить название стадиона «Сантьяго Бернабеу»

Мадридский «Реал» может изменить название стадиона «Сантьяго Бернабеу»
Комментарии

В мадридском «Реале» рассматривают изменение названия стадиона команды «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, наименование спортивной арены могут сократить до «Бернабеу», тем самым убрав имя легендарного футболиста, тренера и президента испанской команды Сантьяго Бернабеу. Такой ход поможет легче запоминать название стадиона, что приведёт к расширению фанатской базы и финансовому развитию бренда. Однако часть членов клуба и болельщиков отвергает такое сокращение.

Напомним, в 2019 году началась реконструкция арены «сливочных», на которую было потрачено более € 1,3 млрд. Обновлённый стадион вмещает 85 454 зрителей.

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranykkcqb7
Материалы по теме
Такой Винисиус нужен Мадриду! Звезда «Реала» перечеркнул вспышку Микаутадзе
Такой Винисиус нужен Мадриду! Звезда «Реала» перечеркнул вспышку Микаутадзе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android