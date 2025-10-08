Василий Иванов: Акинфеев — мощь ЦСКА, с ним команда играет легче и надёжней

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов высказался о влиянии на игру армейцев капитана и вратаря команды Игоря Акинфеева после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие обыграли московский «Спартак» (3:2). Голкипер хозяев поля подвернул голеностопный сустав и был заменён на 62-й минуте.

«Игорь Акинфеев — это мощь ЦСКА, который действительно внушает уверенность защитникам. Это футбол, он получил травму в таком очень важном матче. Самое главное, что ЦСКА выиграл у «Спартака».

Конечно, хотелось бы, чтобы Игорь выздоровел. С ним ЦСКА намного легче и надёжнее. Если не получится восстановиться к матчу с «Локомотивом», будет играть Тороп. Думаю, это не должно помешать рисунку и качеству игры ЦСКА», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Акинфеев в нынешнем сезоне РПЛ пропустил 10 голов, ЦСКА лидирует в турнирной таблице после 11 туров, набрав 24 очка.