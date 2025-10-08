Чернышов: Карпину в «Динамо» дали возможность всё ломать и строить команду под себя

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Чернышов оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Динамо». На данный момент бело-голубые с 15 очками располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Никогда нельзя сравнивать тренеров, которые только пришли в свои клубы. Есть путь Челестини и путь Карпина. Челестини пришёл в хорошую и сформировавшуюся команду, которая в последние годы добивалась побед в Кубке и была призёром в чемпионате. Как сам Фабио признался, на первых порах он ничего не стал менять после Николича, но потом постепенно начал вносить изменения. Ситуация в «Динамо» совсем другая, там нет побед и титулов. Карпин подписал долгосрочный контракт, поэтому, наверное, ему дали возможность начать всё ломать и строить команду под себя. Тренеру нужно дать время, чтобы появился результат. Промежуточный этап будет после первой половины чемпионата. Поэтому предстоящий отрезок будет определяющим для Карпина.

При назначении все говорили, какой это хороший тренер и какой правильный выбор, однако прошло пару туров — и всё перевернулось. Мне смешно. Даже те люди, которые хвалили его, переобулись и просят его уволить. Но всегда говорил, что совмещение постов может сыграть с ним злую шутку, потому что происходит распыление. Да, хоть у нас нет отборочных матчей, однако тренер всё равно должен концентрироваться на национальной команде, просматривать кандидатов, ездить на матчи и общаться с тренерами других команд. Это совершенно другая работа. Думаю, что в конце концов Валерий Георгиевич придёт к пониманию и сосредоточится только на одной работе», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.