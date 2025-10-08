Вингер «Монако» Ансу Фати быстрее всех в истории Лиги 1 забил пять голов, на это ему понабилось всего 126 минут. Предыдущий рекорд держался 77 лет.

С сезона-1947/1948 ни один игрок не тратил так мало времени на то, чтобы записать на свой счёт пять голов на старте выступлений за новый клуб в Лиге 1. Фати превзошёл достижение Жоана Оделя, который забил аналогичное количество мячей за 137 минут в составе «Валансьена» в сезоне-2007/2008. Сейчас Ансу забивает в среднем каждые 42 минуты.

22-летний футболист перешёл в «Монако» из «Барселоны» в июле на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2025/2026.