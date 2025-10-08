Александр Григорян: у нас как никогда креативная и мастеровитая сборная

Известный российский тренер Александр Григорян поделился мнением о нынешнем уровне игры сборной России. В ближайших матчах российская национальная команда сыграет с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).

«У нас как никогда креативная и мастеровитая сборная. Давно не было такой сборной, в ней очень много игровиков, причём интенсивных, агрессивных, с характером. Сказал бы, что это очень сильная сборная. Как бы ни рекламировали сборную Ирана, мы классом выше», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Сборная Ирана располагается на 21‑м месте в рейтинге ФИФА, национальная команда России находится на 33‑й строчке.