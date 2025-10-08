Александр Григорян: у нас как никогда креативная и мастеровитая сборная
Поделиться
Известный российский тренер Александр Григорян поделился мнением о нынешнем уровне игры сборной России. В ближайших матчах российская национальная команда сыграет с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У нас как никогда креативная и мастеровитая сборная. Давно не было такой сборной, в ней очень много игровиков, причём интенсивных, агрессивных, с характером. Сказал бы, что это очень сильная сборная. Как бы ни рекламировали сборную Ирана, мы классом выше», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
Сборная Ирана располагается на 21‑м месте в рейтинге ФИФА, национальная команда России находится на 33‑й строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 октября 2025
-
19:31
-
19:20
-
19:18
-
19:09
-
19:01
-
18:55
-
18:48
-
18:35
-
18:33
-
18:33
-
18:30
-
18:22
-
18:21
-
18:17
-
18:15
-
18:00
-
17:51
-
17:50
-
17:34
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:15
-
17:15
-
17:13
-
17:10
-
16:56
-
16:53
-
16:51
-
16:50
-
16:44
-
16:40
-
16:40
-
16:37
-
16:36