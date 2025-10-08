Василий Иванов: «Спартаку» нужен российский тренер — с иностранцами результата нет

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов высказался о возможной смене тренера московского «Спартака». Действующим наставником красно-белых является сербский специалист Деян Станкович.

«Моё мнение — «Спартаку» нужен российский тренер. Мы же видим, что клуб уже давно делает упор на иностранных специалистов, но только результата это не даёт. Правильно? Результата-то нет. Поэтому думаю, что иностранец не нужен.

Мне кажется, можно попробовать красно-белым взять какого-нибудь спартаковца, кого-то из молодых ребят. Это тот же Дмитрий Аленичев, так примерно предполагаю, тот же Тихонов, хотя он уже работает в Первой лиге. Но тем не менее у него всегда хорошая команда, игроки и качество игры. Здесь бояться не надо», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. После 11 туров Мир РПЛ красно-белые набрали 18 очков и на текущий момент занимают шестое место.