Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Василий Иванов: «Спартаку» нужен российский тренер — с иностранцами результата нет

Василий Иванов: «Спартаку» нужен российский тренер — с иностранцами результата нет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов высказался о возможной смене тренера московского «Спартака». Действующим наставником красно-белых является сербский специалист Деян Станкович.

«Моё мнение — «Спартаку» нужен российский тренер. Мы же видим, что клуб уже давно делает упор на иностранных специалистов, но только результата это не даёт. Правильно? Результата-то нет. Поэтому думаю, что иностранец не нужен.

Мне кажется, можно попробовать красно-белым взять какого-нибудь спартаковца, кого-то из молодых ребят. Это тот же Дмитрий Аленичев, так примерно предполагаю, тот же Тихонов, хотя он уже работает в Первой лиге. Но тем не менее у него всегда хорошая команда, игроки и качество игры. Здесь бояться не надо», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. После 11 туров Мир РПЛ красно-белые набрали 18 очков и на текущий момент занимают шестое место.

Материалы по теме
Станкович остаётся в «Спартаке»! Но клуб сменил генерального директора! LIVE
Live
Станкович остаётся в «Спартаке»! Но клуб сменил генерального директора! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android