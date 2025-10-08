Скидки
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Главная Футбол Новости

Михаил Щетинин: у всех парней есть возможность попасть в сборную в России

Полузащитник дзержинского «Арсенала» Михаил Щетинин заявил, что у всех футболистов есть возможность попасть в сборную в России.

«Общаемся с Кисляком, Глебовым, Батраковым. О сборной особо не говорим, но держим контакт. Иногда после тренировок к нам заходят. Это не вдохновляет, но показывает, что у всех парней есть возможность попасть в сборную, а на них смотрит тренер», — передаёт слова Щетинина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В начале октября 2025 года Щетинин был вызван в молодёжную сборную России U21 на октябрьские товарищеские матчи с национальной командой Беларуси U21. Матчи пройдут в Бресте и Минске 10 и 13 октября.

