Главная Футбол Новости

Сборная Ирана прибыла в Волгоград на матч с командой России

Сборная Ирана прибыла в Волгоград на матч с командой России
Комментарии

Сборная Ирана прибыла в Волгоград для участия в товарищеском матче с национальной командой России. Встреча состоится 10 октября на стадионе «Волгоград Арена».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
«Мы прибыли в Волгоград. В составе делегации все вызванные на матч футболисты, за исключением пяти травмированных, и несколько молодых игроков из олимпийской сборной», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе сборной Ирана.

Сборная Ирана располагается на 21‑м месте в рейтинге ФИФА, национальная команда России находится на 33‑й строчке. После этой встречи россияне сыграют со сборной Боливии 14 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина».

