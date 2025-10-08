Тренер молодёжной сборной России Шабаров объяснил большое количество новичков в команде

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров ответил на вопрос о большом количестве новичков в составе команды на товарищеские матчи со сверстниками из Беларуси. Игры пройдут в Бресте и Минске 10 и 13 октября.

— Почему так много новичков на сборе?

— Это не первая практика. Мы едем без ребят 2004 года. Может быть, 2006 год чуть обделён вниманием. Надо их посмотреть. Было решено не звать ребят 2004 года, а позвать побольше 2006 года. 20 полевых и три вратаря живы и здоровы, готовы играть. Те, кто не могут принять участие, уже покинули расположение сборной — например, Рожков, — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.