Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: у «Зенита» футболисты не того уровня

Дмитрий Булыкин: у «Зенита» футболисты не того уровня
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался об игре «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

«Что касается нестабильности «Зенита», у команды футболисты не того уровня, которых хотелось бы видеть за такие деньги. Они не выкладываются по полной. При этом все соперники выходят на «Зенит» сверхмотивированными, поэтому нужно прилагать сверхусилия. В первую очередь, проблема в мотивации футболистов.

Я помню, когда игроков «Зенита» замотивировали премиальными, и они разнесли в пух и прах «Краснодар». Кроме зарплаты, нужно давать премиальные, которые игроки заработают благодаря качеству на поле. Тогда всё и изменится. Сейчас же у питерцев потеряна мотивация, хотя у команды такие футболисты, которые за четыре тура до конца сезона должны сделать «Зенит» чемпионом. Однако сейчас клуб мог проиграть «Акрону», если бы Дзюба был чуть поточнее, и это было бы вообще смешно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Команда из Санкт-Петербурга после 11 туров РПЛ набрала 20 очков и располагается на четвертой строчке турнирной таблицы.

