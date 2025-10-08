Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Капелло — о Серии А: качество футбола упало, нет игроков высшего класса

Фабио Капелло — о Серии А: качество футбола упало, нет игроков высшего класса
Комментарии

Известный тренер Фабио Капелло заявил, что качество футбола в Италии упало и раскритиковал уровень футболистов Серии А.

«Тренер не выходит на поле. Он готовит игру и тактику, но перед воротами решают игроки. Качество футбола в Италии упало. Нет игроков высшего класса. Победа «Болоньи» [над «Пизой»] со счётом 4:0 стала исключением. Нужно забивать голы. Даже Леау упустил два невероятных голевых момента [с «Ювентусом»], – приводит слова Капелло Corriere dello Sport.

После шести туров первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», набравший 15 очков. На второй строчке располагается «Рома» (15), тройку лидеров замыкает «Милан» (13).

Материалы по теме
Фабио Капелло оценил новую молодую звезду миланского «Интера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android