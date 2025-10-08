Фабио Капелло — о Серии А: качество футбола упало, нет игроков высшего класса

Известный тренер Фабио Капелло заявил, что качество футбола в Италии упало и раскритиковал уровень футболистов Серии А.

«Тренер не выходит на поле. Он готовит игру и тактику, но перед воротами решают игроки. Качество футбола в Италии упало. Нет игроков высшего класса. Победа «Болоньи» [над «Пизой»] со счётом 4:0 стала исключением. Нужно забивать голы. Даже Леау упустил два невероятных голевых момента [с «Ювентусом»], – приводит слова Капелло Corriere dello Sport.

После шести туров первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», набравший 15 очков. На второй строчке располагается «Рома» (15), тройку лидеров замыкает «Милан» (13).