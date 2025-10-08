«Реал» Мадрид рассматривает возвращение двух выпускников своей академии

Мадридский «Реал» может вернуть в клуб экс-полузащитников испанской команды Николаса Паса и Чемы Андреса из «Комо» и «Штутгарта» соответственно. Об этом сообщает AS.

По информации издания, столичный клуб обеспокоен отсутствием подмены для опорного полузащитника «сливочных» Орельена Тчуамени, поэтому готов совершить обратный выкуп выпускников своей академии. 21-летний Николас Пас в шести матчах Серии А сезона-2025/2026 забил три гола и отдал три результативные передачи. 20-летний Чема Андрес, перешедший нынешним летом в Германию за € 3 млн, сыграл в семи встречах во всех турнирах в нынешнем сезоне и набрал 1+1 по системе «гол+пас».