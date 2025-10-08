Скидки
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Отаменди пропустит первый матч ЧМ-2026 сборной Аргентины из-за удаления в игре с Эквадором

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди не сможет принять участие в первом матче чемпионата мира — 2026. Как сообщает L’Équipe, дисциплинарная комиссия ФИФА вынесла решение о дисквалификации Отаменди на один матч.

Таким образом, игрок обороны пропустит следующую официальную встречу национальной команды – это будет первый матч группового этапа ЧМ-2026.

Напомним, Отаменди получил прямую красную карточку в последнем матче квалификации с Эквадором (0:1) 10 сентября. Николас толкнул в спину форварда Эннера Валенсию рядом с 11-метровой отметкой у своих ворот.

Отметим, что это было первое удаление Отаменди в составе сборной за 128 матчей.

