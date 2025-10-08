Нападающий «Кристал Пэлас» Матета хочет продолжить карьеру в одном из топ-клубов АПЛ

Нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета заявил о желании продолжить карьеру в одном из топ-клубов Англии.

— В прошлом сезоне вы выиграли трофей с «Кристал Пэлас», первый подобный в истории клуба (речь о Кубке Англии — прим. «Чемпионата»). В 28 лет вы хотите перейти на более высокий уровень и играть за один из топ-клубов Англии?

— Естественно, каждый амбициозный игрок желает этого. Особенно когда ты попадаешь в сборную, и вокруг тебя только игроки, выступающие в Лиге чемпионов и завоевавшие самые важные трофеи. Когда ты играешь в окружении лучших футболистов мира, естественно, ты хочешь соответствовать этому уровню, — приводит слова Матета RMC Sport.