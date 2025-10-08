Андрей Червиченко: в «Спартаке» покупки футболистов делаются ради самих покупок

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 11-го тура Российской Премьер-лиги с московским ЦСКА (2:3) раскритиковал финансовую политику красно-белых.

«В «Спартаке» проблема в том, что молодым футболистам то доверяют, то нет. То выпускают тех, кого купили за большие деньги. В «Спартаке» проблема финансовой кабалы и зависимости от дорогих покупок. Потратили деньги на футболиста — значит, надо ставить в состав. Вот купили они новых защитников, потратили огромные деньги, а в дерби с ЦСКА за первые 15 минут им трёшку засунули, как «Отче наш». И ещё четвёртый забили, который не засчитали.

По большому счёту новая оборона «Спартака» за огромные деньги получила четыре мяча от ЦСКА в дерби. Это говорит о том, что покупки делаются ради самих покупок, а не для того чтобы структурно выстраивать команду. У «Спартака» неправильный структурный подход», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, 5 сентября официальный телеграм-канал «Спартака» сообщил о переходе из французского «Ренна» 23-летнего камерунского центрального защитника Кристофера Ву. 9 сентября было официально объявлено о трансфере из турецкого «Фенербахче» 31-летнего ганского центрального защитника Александера Джику.