Нападающий «Кристал Пэлас» Матета высказался о травме головы, полученной в марте

Нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета дал комментарий касательно травмы головы, полученной в мартовском матче Кубка Англии с «Миллуоллом» (3:1). Во время этой встречи вратарь «львов» Лиам Робертс попал ногой по голове французу в борьбе за мяч, Матета потребовалась кислородная маска, его экстренно отправили в больницу, где наложили 25 швов на ухо.

— Ещё одним запоминающимся эпизодом, который всех немного шокировал, стало сотрясение мозга, которое ты получил в марте в матче с «Миллуоллом» в Кубке, при совершенно безумном выходе вратаря, ударе ногой в голову, по уху, с последующей игрой в шлеме… Всё это позади?

— Больше об этом не думаю. Даже когда на мне был шлем, не обращал на это внимания. Люди напоминают мне об этом, когда видят мой шрам. Но для меня это уже позади.

— Не боишься идти в борьбу за мяч головой, что-то изменилось в этом плане?

— Вовсе нет… Во время первой или второй тренировки со шлемом, может быть, побаивался, что что-то может пойти не так, накручивал себя. Но в остальном — нет. В Англии жёсткий футбол, — приводит слова Матета RMC Sport.