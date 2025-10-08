Матвей Кисляк стал лучшим игроком ЦСКА в сентябре по мнению болельщиков

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк стал лучшим игроком московской команды в сентябре по мнению болельщиков. За 20-летнего хавбека сборной России проголосовали 45% участников опроса. Второе место занял бразильский фланговый защитник Мойзес (16%).

В первом осеннем месяце футболист красно-синих забил гол в матче с «Сочи» в 9-м туре РПЛ, а также ассистировал на победный гол Игоря Дивеева в игре с калининградской «Балтикой» (1:0).

Напомним, ранее фанаты армейцев выбрали Кисляка лучшим игроком клуба в июле-августе. На тот момент в 12 стартовых матчах сезона во всех турнирах за клуб он забил два гола и отдал три результативные передачи.

