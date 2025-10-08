Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сенников: у ЦСКА остался победный настрой после Николича

Дмитрий Сенников: у ЦСКА остался победный настрой после Николича
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников поделился мнением о нынешнем уровне игры ЦСКА. На данный момент красно-синие с 24 очками возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ.

«У нас три команды в одинаковой форме, которые показывают хорошую и стабильную игру: это ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар». Кого-то сложно из них выделить. Понятно, что и другие команды подтянутся. Но если брать первую часть чемпионата, интереснее выглядели только три команды, о которых сказал.

ЦСКА здорово провёл весеннюю часть. Мне кажется, у них этот победный настрой остался после Николича. Считаю, ЦСКА весной был самой сильной командой в России. Остались стабильность и основа, а приход нового главного тренера не развалил это, наоборот, добавил свои моменты и нюансы. У «Динамо» чуть сложнее, Карпин подстраивает игру команды под себя, поэтому не всё получается. Думаю, Валерий Георгиевич вырулит на свой тренировочный процесс и игру, а команда поднимется», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Самые успешные проекты РПЛ на сегодня. ЦСКА и «Балтика» доказывают: трансферы — не главное
Самые успешные проекты РПЛ на сегодня. ЦСКА и «Балтика» доказывают: трансферы — не главное
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android