Дмитрий Сенников: у ЦСКА остался победный настрой после Николича

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников поделился мнением о нынешнем уровне игры ЦСКА. На данный момент красно-синие с 24 очками возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ.

«У нас три команды в одинаковой форме, которые показывают хорошую и стабильную игру: это ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар». Кого-то сложно из них выделить. Понятно, что и другие команды подтянутся. Но если брать первую часть чемпионата, интереснее выглядели только три команды, о которых сказал.

ЦСКА здорово провёл весеннюю часть. Мне кажется, у них этот победный настрой остался после Николича. Считаю, ЦСКА весной был самой сильной командой в России. Остались стабильность и основа, а приход нового главного тренера не развалил это, наоборот, добавил свои моменты и нюансы. У «Динамо» чуть сложнее, Карпин подстраивает игру команды под себя, поэтому не всё получается. Думаю, Валерий Георгиевич вырулит на свой тренировочный процесс и игру, а команда поднимется», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.