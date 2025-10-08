«Вижу у него невероятный потенциал». Щенсны — о вратаре «Барселоны» Гарсии

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны выразил мнение, что голкипер каталонцев Жоан Гарсия способен стать лучшим в мире.

«Видел его в прошлом году в «Эспаньоле», он произвёл на меня огромное впечатление, после трёх дней совместных тренировок в «Барселоне» решил, что могу внести свой небольшой вклад в развитие игрока, который, возможно, станет лучшим вратарем мира! Не говорю, что он сейчас является таковым, но вижу у него невероятный потенциал.

И если могу чем-то помочь ему – не только на благо команды, но и для того чтобы почувствовать, я повлиял на развитие этого исключительного таланта – даже если совсем чуть-чуть помогу ему стать лучше, это уже будет очень приятно для меня», – Sport.pl.

Гарсии 24 года, он стал игроком сине-гранатовых минувшим летом. За этот период он принял участие в семи матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение вратаря с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.