Марио Балотелли тренирует детей и ждёт варианты продолжения карьеры

Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли тренирует детей в ожидании вариантов продолжения карьеры. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Бывший нападающий «Интера», «Милана», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» начал учить детей игре в футбол в 2023 году, после того как игроку «Брешии» назначили общественные работы за вождение в нетрезвом виде. По информации издания, итальянцу понравились занятия и теперь он ведёт их для сохранения физической формы.

Последним клубом в карьере Балотелли остаётся «Дженоа». Летом появлялась информация об интересе к форварду со стороны «Павиа» из итальянской Серии D (четвёртая лига).