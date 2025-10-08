Защитник Джеймс Тарковски продлил контракт с «Эвертоном»

Центральный защитник Джеймс Тарковски подписал новое соглашение с «Эвертоном». Об этом сообщается на официальном сайте «ирисок».

Срок нового трудового договора игрока с командой из Ливерпуля рассчитан до лета 2028 года. Футболист выступает за «ирисок» с 2022 года, за это время он принял участие в 128 матчах, забил четыре гола и отдал три передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 9 млн. Тарковски является воспитанником «Блэкберн Роверс», на взрослом уровне он также выступал за «Брентфорд», «Бёрнли» и другие команды. Помимо этого, в активе защитника есть матчи за национальную команду Англии.