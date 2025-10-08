Скидки
Главная Футбол Новости

Футбольный комментатор: «КАМАЗ» Ахметзянова чем-то похож на «МЮ» Фергюсона

Аудио-версия:
Футбольный комментатор Сергей Курманов сравнил игру «КАМАЗа» из Первой лиги при главном тренере Ильдаре Ахметзянове с «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

«Это быстрая, интенсивная игра с мячом, построенная на перегрузке определённых зон в центре поля и на чужой половине. Это смелый футбол, в котором задействованы не только отдельные зоны или мастерство конкретных футболистов в атаке. Это скорее такой вариант «тотального футбола», где участвуют все.

Если посмотреть ретроспективно, как играл «КАМАЗ» в последние годы — по тому, как команда строит атаки, как пытается их завершать, — она во многом напоминает «Манчестер Юнайтед» времён Фергюсона. Сейчас не говорю об эффективности, легендарности или количестве трофеев, а именно о стилистике, схематичности и методологии футбола, которую исповедует «КАМАЗ».

Ахметзянов строил системный футбол, где нет привязки к одной звезде, освобождённой от черновой работы. Получился переход от ставки на отдельных игроков к тотальному командному футболу, где каждый вовлечён в игру. Где ставка делается на «голодных», злых футболистов, готовых выполнять объём работы, и где успех определяется системой, а не личностью. В этом, кстати, тоже есть сходство «КАМАЗа» с «Манчестер Юнайтед» времён Фергюсона», — сказал Курманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Симбирским.

После 13 туров «КАМАЗ» с 22 набранными очками располагается на шестой строчке в таблице.

